Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no 1º e 2º turno

Petista lidera outros cenários de segundo turno, contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ciro Gomes

BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)



A pesquisa do Instituto Gerp, divulgada nesta sexta-feira (22), aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República em 2026. Os dados mostram igualdade tanto nas intenções de voto para o primeiro turno quanto em um eventual segundo turno, levando em consideração a margem de erro.

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 21 de maio, período posterior à divulgação de áudios que indicam negociações entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 38% das intenções de voto cada. Eles são seguidos pelos ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) e por Renan Santos (Missão), com 3% cada.

Em uma simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente com 47%, contra 44% de Lula. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em situação de empate técnico.

Lula lidera contra outros candidatos

A pesquisa testou Lula contra outros possíveis candidatos em um eventual segundo turno. O atual presidente lidera todos os cenários.

Contra Ciro Gomes (PSDB), Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 31% do ex-governador do Ceará.

Já contra Zema, o petista tem 45%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 34%.

Na disputa contra Caiado, o atual presidente está com 44% das intenções de voto, contra 32% do ex-chefe do Executivo goiano.

A pesquisa contou com 2.000 entrevistas em todo o território nacional. O nível de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07971/2026.