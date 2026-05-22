Gerp: para 33% dos eleitores, caso Master reduz chance de votar em Flávio

Levantamento avaliou as intenções de voto no senador após a suposta negociação de R$ 134 milhões com Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o pai

Reprodução A pesquisa também mediu o impacto do caso na confiança pessoal em Flávio Bolsonaro depois de tentar financiar a produção de “Dark Horse”, .



Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que 33% dos eleitores afirmam ter reduzido as chances de votar em Flávio Bolsonaro após a crise envolvendo o Banco Master. Outros 14% disseram que aumentaram a probabilidade de votar no senador, enquanto 48% afirmaram que o episódio não alterou sua posição.

Segundo o levantamento, desse total de 33%, 28% disseram que a possibilidade de votar em Flávio Bolsonaro “diminuiu muito” e 5% afirmaram que “diminuiu um pouco”.

Já entre os que relataram aumento, 13% afirmaram que a possibilidade “aumentou muito” e 1% “aumentou um pouco”. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Confiança no pré-candidato

A pesquisa também mediu o impacto do caso na confiança pessoal em Flávio Bolsonaro. De acordo com os dados, 32% afirmaram que o episódio afetou muito sua confiança no senador, enquanto 9% disseram ter sido afetados “um pouco”.

Por outro lado, 46% afirmaram que o caso não afetou sua confiança, e 7% disseram que a crise aumentou a confiança em Flávio Bolsonaro. Outros 5% não responderam.

Metodologia

A pesquisa contou com 2.000 entrevistas em todo o território nacional. O nível de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07971/2026.