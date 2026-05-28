Gilmar Mendes pede vista e suspende julgamento de mudanças na Lei da Ficha Limpa

O placar está 2 a 0 contra as alterações que flexibilizam a norma de impedimento de candidatura de políticos condenados

Rosinei Coutinho / STF O STF analisa ação da Rede contra a Lei Complementar 219 que altera a Lei da Ficha Limpa



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista nesta quinta-feira (28) e suspendeu o julgamento virtual do processo que trata das mudanças feitas pelo Congresso para flexibilizar a Lei da Ficha Limpa. A norma impede a candidatura de políticos condenados.

Até o momento, o placar do julgamento está 2 a 0 contra as alterações. Os votos foram proferidos pela relatora, a ministra Cármen Lúcia, e pelo ministro Luiz Fux.

A Corte julga uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade para derrubar a Lei Complementar 219 de 2025, que reduziu a contagem dos prazos de inelegibilidade. Entre as principais mudanças, a lei unificou em 12 anos o prazo máximo de inelegibilidade para políticos condenados em diversas ações por improbidade administrativa.

Se esse dispositivo for validado pela Corte, a decisão pode liberar as candidaturas de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal, do ex-deputado federal Eduardo Cunha e dos ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Sérgio Cabral.

A lei também mudou o marco de contagem do prazo de inelegibilidade de oito anos para políticos condenados. Pelo texto aprovado pelo Congresso, o prazo deve contar a partir da condenação, e não após o cumprimento da pena, como é feito atualmente.