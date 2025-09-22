Gilmar Mendes recebe críticas da direita por elogios às manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia

Ministro do STF declara nas redes sociais que protestos deste domingo (21) ‘são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia’

Rosinei Coutinho/STF e Marcelo D. Sants/Ato Press/Estadão Conteúdo Gilmar Mendes é criticado após elogiar manifestações contra PEC da Blindagem e anistia



O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, publicou, em suas redes sociais, um elogio às manifestações que aconteceram neste domingo (21) por todo o país. O magistrado cita que os protestos contra a PEC da Blindagem e a anistia dos atos golpistas “são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia”. Além disso, Gilmar cita que houve demonstrações de apoio ao STF e declarou que o “Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos”.

No entanto, a publicação de Gilmar Mendes recebeu críticas de personalidades de direita. O advogado americano Martin De Luca, que representa a Trump Media & Technology Group, respondeu que o posicionamento do magistrado é um “ativismo político”. Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL – MG) escreveu que o “STF deve manter prestígio e autoridade, não militância”.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos – RS) declarou que “quando um ministro da Suprema Corte, sem ao menos disfarçar, celebra publicamente uma manifestação de cunho político, algo está muito errado’. Já o senador Rogério Marinho (PL-RN) ironizou dizendo “E por falar em imparcialidade do judiciário…”. Quem se manifestou também foi o influenciador Paulo Figueiredo, que disse que Gilmar Mendes “deveria estar olhando com atenção o dia de hoje, quando um coleguinha teve seu instituto ‘de assuntos jurídicos’ e a esposa ‘advogada de sucesso’ sancionados pela Lei Magnistky”.

Veja as críticas de cada um:

Martin de Luca

Ministro, com respeito, sua mensagem revela exatamente por que a confiança no STF está em queda. Um juiz deve encarnar a imparcialidade. No entanto, o senhor celebra abertamente atos orquestrados pelo partido no poder, atos nos quais o próprio STF é exaltado como ator político.… — Martin De Luca (@emd_worldwide) September 22, 2025

Nikolas Ferreira

Pela CF, art. 95, III, ministros do STF não podem se manifestar politicamente. Pela separação dos Poderes (art. 2º), não cabe ao Judiciário agir como partido político. Pelo Regimento Interno, o STF deve manter prestígio e autoridade, não militância. pic.twitter.com/RdXHrpDcfy — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 22, 2025

Hamilton Mourão

Mais um absurdo!

Quando um ministro da Suprema Corte, sem ao menos disfarçar, celebra publicamente uma manifestação de cunho político, algo está muito errado.

Me pergunto, mas já sei a resposta…será que um tribunal assim composto vai agir com imparcialidade em seus julgamentos,… https://t.co/a3I2p6PhY8 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) September 22, 2025

Rogério Marinho

E por falar em imparcialidade do judiciário…. https://t.co/F5O1BL3Wbc — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) September 22, 2025

Paulo Figueiredo