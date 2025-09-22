Jovem Pan > Notícias > Política > Gilmar Mendes recebe críticas da direita por elogios às manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia

Gilmar Mendes recebe críticas da direita por elogios às manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia

Ministro do STF declara nas redes sociais que protestos deste domingo (21) ‘são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia’

  • Por Nícolas Robert
  • 22/09/2025 14h54 - Atualizado em 22/09/2025 14h56
Rosinei Coutinho/STF e Marcelo D. Sants/Ato Press/Estadão Conteúdo Gilmar Mendes é criticado após elogiar manifestações contra PEC da Blindagem e anistia Gilmar Mendes é criticado após elogiar manifestações contra PEC da Blindagem e anistia

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, publicou, em suas redes sociais, um elogio às manifestações que aconteceram neste domingo (21) por todo o país. O magistrado cita que os protestos contra a PEC da Blindagem e a anistia dos atos golpistas “são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia”. Além disso, Gilmar cita que houve demonstrações de apoio ao STF e declarou que o “Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos”.

No entanto, a publicação de Gilmar Mendes recebeu críticas de personalidades de direita. O advogado americano Martin De Luca, que representa a Trump Media & Technology Group, respondeu que o posicionamento do magistrado é um “ativismo político”. Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL – MG) escreveu que o “STF deve manter prestígio e autoridade, não militância”.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos – RS) declarou que “quando um ministro da Suprema Corte, sem ao menos disfarçar, celebra publicamente uma manifestação de cunho político, algo está muito errado’. Já o senador Rogério Marinho (PL-RN) ironizou dizendo “E por falar em imparcialidade do judiciário…”. Quem se manifestou também foi o influenciador Paulo Figueiredo, que disse que Gilmar Mendes “deveria estar olhando com atenção o dia de hoje, quando um coleguinha teve seu instituto ‘de assuntos jurídicos’ e a esposa ‘advogada de sucesso’ sancionados pela Lei Magnistky”.

Veja as críticas de cada um:

Martin de Luca

Nikolas Ferreira

Hamilton Mourão

Rogério Marinho

Paulo Figueiredo

