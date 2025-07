Gleisi Hoffmann critica tarifaço de Trump e acusa Tarcísio e Bolsonaro

Ministra argumentou que a decisão do republicano é motivada por questões políticas, buscando influenciar o cenário interno brasileiro em favor do ex-presidente

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, associou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta por Donald Trump. “Quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifaço de Trump contra o Brasil. Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente dos EUA, porque nunca se importaram de verdade com o país e o povo”, disse a ministra. Ela classificou a tarifa como o “maior ataque já realizado ao Brasil em tempos de paz”. Gleisi argumentou que a decisão de Trump é motivada por questões políticas, buscando influenciar o cenário interno brasileiro em favor de Bolsonaro, que enfrenta investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

“Estamos diante de um movimento que visa não apenas enfraquecer nossa economia, mas desestabilizar a democracia brasileira. É a continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora com apoio externo, por meio de tarifas impostas por um país estrangeiro. É nessa hora que uma nação distingue os patriotas dos traidores”, completou. O governador Tarcísio de Freitas direcionou críticas ao presidente Luís Inácio Lula da Silva. “Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro.”

A crise diplomática se agravou após Trump manifestar apoio a Bolsonaro em suas redes sociais, o que levou Lula a reafirmar a soberania do Brasil e a rejeitar qualquer tipo de interferência externa. Em resposta às declarações de Trump, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA para prestar esclarecimentos, considerando as falas do ex-presidente uma intromissão nos assuntos internos brasileiros.

Além disso, Lula anunciou que qualquer aumento nas tarifas será tratado de acordo com a Lei de Reciprocidade Econômica, sinalizando que o Brasil tomará medidas em resposta a ações que considere prejudiciais.

Publicado por Fernando Dias