Gleisi Hoffmann diz que MP ‘Brasil Soberano’ estabelece medidas para proteger o Brasil de tarifaço de Trump

Segundo a ministra, a medida ‘unilateral’ dos EUA é uma ‘verdadeira chantagem provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito’

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 13h13 - Atualizado em 13/08/2025 13h21
Reprodução / Canal Gov Gleisi Hoffmann Gleisi fez um discurso rápido na abertura do evento de assinatura da Medida Provisória 'Brasil Soberano' no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (13)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (13), que o plano de contingência para mitigar os impactos do “tarifaço” dos EUA pretende proteger o Brasil de uma “medida unilateral” que o governo considera uma “verdadeira chantagem provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito e agora respondem por seus crimes perante a lei e a Justiça”.

“É uma grande responsabilidade que, mais uma vez, devemos compartilhar com o Congresso Nacional, como já fizemos em outras iniciativas de interesse desse país. Por isso, eu agradeço especialmente a presença dos nossos presidentes, Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara nessa cerimônia”, afirmou Gleisi, em um discurso rápido na abertura do evento de assinatura da Medida Provisória “Brasil Soberano” no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

De acordo com a ministra, a MP estabelece medidas para “proteger as empresas, exportações, a economia, os empregos, as famílias brasileiras” do tarifaço de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

