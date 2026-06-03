Marcha para Jesus reúne palanque de Flávio e Tarcísio em SP

Evento religioso na capital paulista reforça alianças políticas e reúne pré-candidatos ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB)

Reprodução/X @FlavioBolsonaro Governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador e pré-candidato a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)



Três semanas depois do último evento conjunto, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente da República, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estarão juntos em evento em São Paulo nesta quinta-feira (4). Eles vão participar da Marcha para Jesus.

Além deles, os pré-candidatos ao Senado pela chapa do Estado, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) também marcarão presença. Os postulantes estarão acompanhados do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), de quem são aliados.

A expectativa é de que todos subam no trio elétrico e façam discursos aos fiéis ao longo da programação. Tarcísio e Nunes participam há alguns anos do evento. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, iniciou a participação de presidentes na Marcha em 2019. Desde então, a família Bolsonaro também tem comparecido, e o evento ganhou tom político e eleitoral.

O último encontro entre Tarcísio e Flávio aconteceu em 15 de maio, em Campinas, durante o lançamento da pré-candidatura de Derrite ao Senado. Outro já está marcado para o dia 20 de junho, quando André do Prado (PL) fará seu lançamento oficial.