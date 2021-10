Governador do Tocantins é alvo de operação da Polícia Federal e deve ser afastado do cargo

Nesta quarta-feira, 20, em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram as operações Éris e Hygea para desarticular organização criminosa composta por membros da cúpula do governo do Estado do Tocantins suspeita de obstruir investigações de combate à corrupção e para desmantelar o esquema de pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao Plano de Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins (Plansaúde). De acordo com o STJ, a movimentação foi iniciada a partir de inquéritos que tramitam em segredo de Justiça na sua Corte Especial, que detectaram uma estrutura montada para a lavagem de ativos, bem como a integralização dos recursos públicos desviados ao patrimônio dos investigados. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, o governador do Estado, Mauro Carlesse (PSL), é alvo dessa operação e deve ser afastado da sua função.