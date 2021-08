Governadores vão propor reunião com Bolsonaro e chefes dos Poderes

Gestores estaduais também reforçaram o ‘Pacto pela Vida’ contra a Covid-19 e trataram sobre a criação de um consórcio com atuação voltada às questões ambientais

Reprodução/Assessoria de Comunicação do Governo do Piauí Em reunião no Palácio Buriti, no DF, 24 governadores debatem a crise institucional



Na reunião do Fórum dos Governadores que aconteceu nesta segunda-feira, 23, os governadores firmaram um compromisso: os gestores estaduais vão propor uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, com os chefes dos três Poderes – os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) – e com os comandantes das Forças Armadas. A sugestão partiu do governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB). O encontro ocorreu no Palácio Buriti, sede do governo do Distrito Federal, em meio à crise institucional. Alguns governadores compareceram presencialmente, mas a maioria participa de forma virtual. Os comandantes dos Estados também reforçaram o “Pacto pela Vida”, iniciativa para garantir vacinas para o país e mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, além da criação do consórcio “Brasil Verde”, que visa garantir aos entes da Federação uma via legal para obter investimentos de fundos internacionais com foco na agenda do clima.

Participaram da agenda os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Piauí, Wellington Dias (PT); de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (PSL); do Acre, Gladson Cameli (PP); de Alagoas, Renan Filho (MDB); do Amapá, Waldez Goés (PDT); do Amazonas, Wilson Lima (PSC); da Bahia, Rui Costa (PT); do Ceará, Camilo Santana (PT); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); do Maranhão, Flávio Dino (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); do Pará, Helder Barbalho (MDB); da Paraíba, João Azevedo (Cidadania); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto (PCdoB); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de Roraima, Antonio Denarium (PSL); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); de São Paulo, João Doria (PSDB); do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD).