Governistas e opositores trocam acusações sobre responsabilidade do apagão nacional: ‘Brasil voltou’

Deputados e senadores se manifestam se manifestar após a queda de energia em Estados de todas as regiões do Brasil

Parlamentares se manifestaram após a queda de energia elétrica registrada nesta terça-feira, 15, em Estados de todas as regiões do Brasil. Nas redes sociais, deputados e senadores da oposição e aliados do governo federal se dividem entre culpar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo apagão e atribuir a responsabilidade do episódio ao governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL). “Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas começar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do Apagão”, escreveu o senador Ciro Nogueira (PP-PI) no Twitter. Em manifestação semelhante, a deputada federal Amália Barros (PL-MT) também fez uma associação do petista ao episódio. Segundo ela, além da Petrobras anunciar aumento no preço da gasolina em 16,3% e do diesel em 25,8% nas distribuidoras, o país volta a sofrer com quedas de energia a nível nacional. “O amor está saindo caro e sem energia”, disse.

Também no Twitter, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou: “Apagão, mas com amor”. Já o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) afirmou que o apagão no Brasil é “consequência direta das privatizações”. “A mais recente e prestadora foi da Eletrobrás. Sua reestatização é um ato de soberania nacional , desenvolvimento, qualidade no atendimento e justiça tarifária. Reestatização já”, defendeu o parlamentar. Também petista, a deputada federal Maria do Rosário (RS) manifestou solidariedade diante da queda de energia e exaltou que a criação do gabinete de crise pelo Ministério de Minas e Energia é um passo importante para solucionar a situação: “E garantir que medidas efetivas sejam tomadas para restaurar o fornecimento de energia”, comentou.

Em comunicado enviado ao site da Jovem Pan, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) considerou “grave” a ocorrência de um apagão no sistema elétrico nacional, “afetando sobretudo as regiões Norte e Nordeste – carentes na área de transmissão de energia”. De acordo com ele, a queda de energia é resultado do excesso de geração do Nordeste em meio a uma aparente falha na operação do sistema. “É necessário fortalecermos e ampliarmos a rede de transmissão no Nordeste para garantir a devida transmissão dessa energia e para evitar que outros casos similares voltem a acontecer. Espero que o apagão seja revertido com celeridade, bem como os esclarecimentos necessários à sociedade sejam prestados com clareza”, concluiu.

