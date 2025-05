Governo defende aumento do IOF apesar de resistência no Congresso

Expectativa é que, em um prazo de dez dias, Fernando Haddad apresente propostas que visem aumentar a receita de forma sustentável a médio e longo prazo

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Motta manifestou a insatisfação dos deputados em relação ao aumento do imposto e solicitou uma solução que evite medidas tributárias improvisadas



Integrantes do Governo demonstram confiança na continuidade do decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mesmo diante da resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta. Após um encontro com líderes do Congresso, a equipe da Fazenda acredita que a elevação do imposto não será revertida. A ministra Gleisi Hoffmann e o ministro Fernando Haddad estão em busca de alternativas para incrementar a receita sem a necessidade de novos impostos, mas consideram a elevação do IOF uma medida inevitável a curto prazo.

Haddad e Gleisi planejam abordar a crise gerada no Congresso em decorrência do aumento do IOF em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (29). A expectativa é que, em um prazo de dez dias, Haddad apresente propostas que visem aumentar a receita de forma sustentável a médio e longo prazo. Motta, por sua vez, manifestou a insatisfação dos deputados em relação ao aumento do imposto e solicitou uma solução que evite medidas tributárias improvisadas.

Na semana passada, o governo anunciou a elevação do IOF para operações realizadas com cartões de crédito de 3,38% para 3,50%. Já imposto para a compra de moeda em espécie passou de 1,10% para 3,50%. Inicialmente, o projeto incluía a cobrança sobre remessas destinadas a investimentos internacionais, mas a Fazenda decidiu recuar, mantendo essas operações isentas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos