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Paraná Pesquisas: Tarcísio venceria Haddad em eventual 2º turno em SP

Levantamento aponta o governador de São Paulo com 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% do ex-ministro da Fazenda

  • Por Jovem Pan
  • 21/05/2026 07h12
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Diogo Zacarias/MFZacarias/MF Paraná Pesquisas: Tarcísio venceria Haddad em eventual 2º turno em SP No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio também lidera. O governador registra 47,3% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,5%.

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (21) mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceria o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) em um cenário estimulado de segundo turno para o governo de São Paulo.

Segundo a pesquisa, Tarcísio aparece com 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% de Haddad. Outros 5,7% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em abril, o governador oscilou de 53,4% para 52,7%, enquanto Haddad passou de 37,3% para 37,6%, dentro da margem de erro da pesquisa.

Tarcísio venceria Haddad em eventual segundo turno em SP, aponta Paraná Pesquisas

Paraná Pesquisas.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio também lidera. O governador registra 47,3% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,5%.

Na sequência aparecem o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra, com 4,3%, e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3,4%.

Os entrevistados que disseram não saber ou preferiram não opinar somam 5,1%, enquanto 6,5% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

Tarcísio venceria Haddad em eventual segundo turno em SP, aponta Paraná Pesquisas

Paraná Pesquisas.

Metodologia

De acordo com a Resolução-TSE nº 23.600/2019, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-02706/2026 para os cargos de governador e senador no estado de São Paulo.

O levantamento ouviu 1.640 eleitores em 82 municípios paulistas. Segundo o instituto, a amostra é representativa do eleitorado do estado e garante grau de confiança de 95%, com margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais entre os dias 18 e 20 de maio de 2026.

 

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