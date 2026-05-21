Paraná Pesquisas: Tarcísio venceria Haddad em eventual 2º turno em SP

Levantamento aponta o governador de São Paulo com 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% do ex-ministro da Fazenda

Diogo Zacarias/MFZacarias/MF No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio também lidera. O governador registra 47,3% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,5%.



O levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (21) mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceria o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) em um cenário estimulado de segundo turno para o governo de São Paulo.

Segundo a pesquisa, Tarcísio aparece com 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% de Haddad. Outros 5,7% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em abril, o governador oscilou de 53,4% para 52,7%, enquanto Haddad passou de 37,3% para 37,6%, dentro da margem de erro da pesquisa.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio também lidera. O governador registra 47,3% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,5%.

Na sequência aparecem o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra, com 4,3%, e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3,4%.

Os entrevistados que disseram não saber ou preferiram não opinar somam 5,1%, enquanto 6,5% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

Metodologia

De acordo com a Resolução-TSE nº 23.600/2019, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-02706/2026 para os cargos de governador e senador no estado de São Paulo.

O levantamento ouviu 1.640 eleitores em 82 municípios paulistas. Segundo o instituto, a amostra é representativa do eleitorado do estado e garante grau de confiança de 95%, com margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais entre os dias 18 e 20 de maio de 2026.