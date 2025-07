Governo enfrenta crise, vê afastamento do Centrão e muda slogan para 2026

Relação entre o Executivo e o Legislativo tem se mostrado tensa, e a judicialização da derrota na votação do IOF contribuiu para aumentar o desconforto

O governo de Lula está enfrentando um crescente distanciamento do Centrão, além de críticas intensificadas, especialmente em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Para lidar com essa situação, o Planalto decidiu alterar seu slogan para algo que remeta a “justiça social”, com o objetivo de reposicionar sua narrativa em vista das eleições de 2026, e aposentou o antigo “União e Reconstrução”. Essa mudança foca em temas populares, como a redução da desigualdade e a elevação da tributação sobre os mais ricos.

A relação entre o Executivo e o Legislativo tem se mostrado tensa, e a judicialização da derrota na votação do IOF contribuiu para aumentar o desconforto. O Partido Progressista (PP), que já demonstrava sinais de distanciamento, agora formou uma federação com o União Brasil, o que pode alterar a dinâmica política e impactar a governabilidade do governo Lula. Dirigentes dessas legendas já expressaram a intenção de apoiar um candidato da centro-direita nas próximas eleições.

Com a nova abordagem, o governo busca reavivar o espírito da campanha de 2022 e restabelecer a conexão de Lula com suas bases sociais, especialmente após a queda nos índices de aprovação, que atualmente estão em 57% segundo a última pesquisa Quaest. Além disso, a administração está empenhada em melhorar as relações com o Congresso, mesmo diante das tensões com a bancada do agronegócio, que se sente marginalizada em eventos significativos.

