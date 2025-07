Governo está reduzindo a carga tributária da nossa exportação por meio do IVA, afirma Haddad

Afirmação foi feita durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026

Ricardo Stuckert / PR O titular da Fazenda ainda reconheceu a existência do que chamou de 'disputa ideológica' no país



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (1) na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, que o governo está reduzindo a carga tributária das exportações brasileiras por meio do Imposto de Valor Agregado (IVA), previsto na reforma tributária. Ele pontuou que o mercado internacional está “muito protecionista” e tende a ficar mais. “Nós temos que nos proteger”, disse, em discurso no Palácio do Planalto. Ele completou que a questão sanitária é um elemento, mas a ecológica é outra dimensão muito importante para fazer valer a competitividade do Brasil.

“Estamos tirando carga tributária da nossa exportação por meio da introdução do Imposto de Valor Agregado. Pouco se fala disso, mas talvez seja a mudança mais dramática que nosso sistema tributário vai viver”, afirmou o ministro. Segundo ele, isso é o contrário do que alguns países da América do Sul “celebrados pela oposição” estão fazendo.

Ele ainda afirmou que os ministros da Casa Civil e da área de infraestrutura estão melhorando a logística, via PAC, para dar vazão às exportações brasileiras. Haddad disse que os investimentos em logística nos últimos governos “simplesmente minguaram” e foram retomados neste ciclo de governo. Exemplificou que o governo passado fez quatro concessões de rodovias em quatro anos, enquanto o governo Lula tem a meta de fazer 30. “Quem está retomando o investimento em logística é o governo do presidente Lula”, defendeu.

O titular da Fazenda reconheceu a existência do que chamou de “disputa ideológica” no país, e pediu que celebrem o crescimento da economia independente de posição política. Por fim, Haddad disse que o governo atual não quer apenas que o país cresça. “O governo quer que o país cresça muito e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório