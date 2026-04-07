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Governo indica Guilherme Santos Mello para presidir conselho da Petrobras

Além de secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ele é presidente do conselho de administração do BNDES e membro do conselho da PPSA

  • Por Jovem Pan
  • 07/04/2026 08h48
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O governo brasileiro indicou Guilherme Santos Mello ao cargo de conselheiro de administração da Petrobras PETR4.SA e solicitou que a indicação de Mello seja considerada à presidência do colegiado, divulgou a petroleira na noite de segunda-feira (6).

A indicação do acionista controlador da companhia tem em vista a convocação da assembleia geral ordinária (AGO) para 16 de abril.

Atualmente, Mello é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do conselho de administração do BNDES e membro do conselho da PPSA.

Ele possui doutorado em Ciência Econômica pela Unicamp, mestrado em Economia Política pela PUC-SP e graduações em Ciências Sociais e Ciências Econômicas. É professor licenciado do Instituto de Economia da Unicamp, onde atua como coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico.

“Em conformidade com os procedimentos de governança interna da Petrobras e com a sua Política de Indicação de Membros da Alta Administração, essas indicações serão submetidas à análise dos requisitos legais, de gestão e integridade pertinentes”, afirmou a empresa no comunicado ao mercado.

Na véspera, o conselho de administração da Petrobras elegeu Marcelo Weick Pogliese como presidente do colegiado, para substituir Bruno Moretti, que deixou o cargo no mês passado para assumir o Ministério do Planejamento e do Orçamento.

A Petrobras disse que Pogliese permanecerá no cargo até assembleia convocada para o dia 16 de abril.

*Com informações da Reuters

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