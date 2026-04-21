Governo interino do RJ exonera mais 94 servidores e total chega a 638

Nova rodada de demissões na área administrativa mira inconsistências funcionais; gestão de Ricardo Couto estima economia anual de R$ 30 milhões

Divulgação / Camilla Alcântara Governador interino do RJ, Ricardo Couto



A gestão do governador interino do Estado do Rio de Janeiro e presidente licenciado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, informou a exoneração de mais 94 servidores vinculados à área administrativa. Considerando as 544 exonerações que já tinham sido formalizadas, o total de servidores exonerados nas Secretarias de Governo e da Casa Civil subiu a 638.

O governo interino estima que a economia anual acumulada na Secretaria de Governo (Segov) seja de aproximadamente R$ 30 milhões, sendo cerca de R$ 8 milhões anuais poupados apenas neste último corte.

“As medidas integram o conjunto de auditorias em andamento no Governo do Estado, que prevê a revisão de estruturas administrativas e contratos, com foco no aprimoramento da gestão e no uso responsável dos recursos públicos”, informou a Segov, em nota.

A nova rodada de dispensas foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de segunda-feira (20).

“A medida dá continuidade ao processo de revisão estrutural conduzido pela gestão do governador interino Ricardo Couto, com foco na racionalização de gastos e no aumento da eficiência da máquina pública”, justificou a secretaria. “Assim como nas etapas anteriores, o levantamento identificou inconsistências funcionais nos casos analisados, como ausência de registro de acesso aos sistemas internos e inexistência de credenciamento institucional, o que motivou os desligamentos.”

*Com informações do Estadão Conteúdo