‘Governo Lula não chega a 2026’, diz Deltan Dallagnol

O ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) disse nesta quinta-feira, 18, acreditar que o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não chega a 2026”. Em entrevista exclusiva ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, o político, que teve mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira, 16, afirmou que o governo Lula 3 não tem feitos suficientes e acusou a atual gestão de “revanchismo”. “Vivemos um governo de vingança, um governo que divide entre todas, todes, todos e daqui a pouco vai faltar letra o alfabeto. Um governo que divide o patrão contra o empregado, o agro contra o ambientalista, toda hora divide as pessoas em vez de unir”, afirmou Deltan, ao comentar a postura do Executivo após a divulgação da cassação de seu mandato. “O governo não fez nada, a primeira grande vitória do governo foi ter me cassado. Não fizeram nada pelo país até agora, nada. E ainda fazem esse revanchismo, esnobismo, deboche comigo, com a minha cassação, com algo que é derrubar os votos dos eleitores, com o povo brasileiro”, completou.

Dallagnol também criticou a decisão da Corte Eleitoral e afirmou que a escolha por retirar seu mandato parlamentar e seus direitos políticos não foi feita com base técnica, mas apoiada em especulações e invenções. Como o site da Jovem Pan mostrou, os ministros do TSE entenderam, de forma unânime, que a saída de Deltan do cargo de procurador da República ocorreu de maneira irregular, ao usar uma manobra para fraudar a lei. Questionado se teme também ser preso, o agora ex-deputado federal reconheceu ter medo, mas exaltou: “Podem tirar meu mandato, mas não vão tirar a minha voz“, iniciou. ” O que eu vejo é que na história, toda vez que tentaram silenciar foi um tiro no pé. E, se você quer saber o que eu acho dessa minha cassação, eu acho que eles estão dando um grande tiro no pé. Eles estão unindo a direita contra um projeto abusivo, um governo abusivo. E não acho que esse governo vá chegar a 2026. Nos moldes que esse governo anda, cheio de desmandos e sem realizar nada pelo povo, não acredito que chega a três anos. Antes disso vai ser derrubado pelo bem do nosso país”, concluiu.

Na terça-feira, 16, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do deputado Federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Os ministros da Corte entenderam que a saída de Deltan do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. Mesmo com a decisão, que deverá ser cumprida imediatamente, Deltan ainda poderá apresentar recurso para o Supremo Tribunal Federal – porém, sem o mandato.