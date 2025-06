Governo planeja regulamentar balonismo turístico após acidente que deixou oito mortos em Santa Catarina

Atualmente, o balonismo no Brasil é classificado como uma ‘atividade aerodesportiva’, mas carece de uma regulamentação específica

Após um trágico acidente que resultou na morte de oito pessoas em Praia Grande, Santa Catarina, o governo brasileiro está se mobilizando para regulamentar a prática do balonismo voltado para o turismo. O Ministério do Turismo anunciou que pretende avançar nas diretrizes que regem essa atividade, com uma reunião programada para a próxima semana, onde estarão presentes diversas entidades interessadas. Atualmente, o balonismo no Brasil é classificado como uma “atividade aerodesportiva”, mas carece de uma regulamentação específica. Não existem exigências para a habilitação técnica dos pilotos nem para a certificação de segurança das aeronaves utilizadas. O governo visa estabelecer normas que garantam a segurança dos usuários e promovam o crescimento do setor.

O Sebrae está colaborando nas discussões sobre a regulamentação do balonismo turístico, reconhecendo a importância dessa atividade para a economia local. As prefeituras de Praia Grande e Torres, no Rio Grande do Sul, estão atentas à necessidade de profissionalizar a prática, especialmente diante do aumento da demanda e do impacto econômico que ela gera na região. A Confederação Brasileira de Balonismo, por sua vez, enfatizou que seu foco é incentivar a prática esportiva, mas destacou que não possui autoridade para regular ou fiscalizar os passeios turísticos realizados em balões.

