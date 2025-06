Haddad defende Lula em lançamento do Plano Safra: ‘Nunca pediu anistia’

Ministro da Fazenda disse ainda que Bolsonaro mente ao acusar o presidente de cortar programas sociais, como o BPC

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ele disse também que, na gestão do ex-presidente, houve aumento de preço de alimentos em todos os anos



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez críticas contundentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem o citar nominalmente, defendendo que Luiz Inácio Lula da Silva nunca solicitou anistia ou perdão judicial, ou fugiu de debates. As declarações de Haddad surgiram após a um ato promovido por Bolsonaro na Avenida Paulista, onde o ex-presidente fez acusações sobre a gestão atual. “O senhor amargou poucas e boas neste País, e eu, quando visitava o senhor com o seu advogado, o senhor nunca pediu para qualquer um de nós, petistas, um favor. Nunca pediu anistia, nunca pediu anistia, nunca pediu nada disso”, afirmou Haddad.

Haddad disse ainda que Bolsonaro mente ao acusar Lula de cortar programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele disse também que, na gestão do ex-presidente, houve aumento de preço de alimentos em todos os anos. O ministro da Fazenda afirmou também que Bolsonaro ficou, durante todo o mandato, sem reajustar a tabela do Imposto de Renda (IR). Segundo ele, o ex-presidente também teve a “crueldade” de congelar a tabela nos quatro anos que esteve na Presidência.

Haddad participou nesta segunda-feira da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar. Serão destinados R$ 78,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 2,9% mais que na temporada passada. As linhas de crédito da agricultura familiar terão juros de 0,5% ao ano a 8% ao ano. O Plano Safra 2025/26 tem vigência a partir da terça-feira, 1º de julho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias