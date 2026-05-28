PL e Cleitinho avançam em conversa para Governo de Minas Gerais

Apesar da sinalização positiva, ainda não há acordo entre as partes

Cleitinho discursa à tribuna do Plenário do Senado



As lideranças do PL classificaram a reunião com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, como positiva, mas sem “nada efetivo”, segundo uma das fontes ouvidas pela Jovem Pan. Cleitinho é um dos favoritos para concorrer ao governo de Minas Gerais apoiado pelo PL nas eleições de outubro.

Lideranças, que participaram da reunião, relataram avanço nas negociações para Cleitinho concorrer ao Executivo estadual e ser um palanque competitivo para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL.

A sigla pretende acelerar as discussões em torno do nome ao governo mineiro e bater o martelo nos próximos dias, antes da próxima agenda de Flávio Bolsonaro em Belo Horizonte, prevista para ocorrer entre os dias 1º e 2 de junho. Mas o PL também não descarta lançar candidatura própria. O nome que aparece com mais força é do Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e costuma ser decisivo em eleições presidenciais. Cleitinho aparece liderando a disputa para governo, segundo as últimas pesquisas eleitorais, o que atraiu o interesse da cúpula do PL.

Cleitinho Azevedo conversou com o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, o presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, e com outros parlamentares da bancada mineira nessa quarta-feira (27).