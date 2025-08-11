Jovem Pan > Notícias > Política > Haddad diz que Itamaraty elenca medidas sobre Lei da Reciprocidade

Haddad diz que Itamaraty elenca medidas sobre Lei da Reciprocidade

Ações são uma resposta à sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 16h10
  • BlueSky
Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo Haddad Haddad ainda criticou o custeio do salário do deputado federal Eduardo Bolsonaro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Itamaraty está elencando medidas sobre a Lei da Reciprocidade em resposta à sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em entrevista à GloboNews, ele citou como exemplo de medida já sinalizada o questionamento feito pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a ordem executiva norte-americana.

Internamente, Haddad disse entender que o caso atual, de enfrentamento ao tarifaço dos EUA, não é similar ao do Rio Grande do Sul, que sofreu com graves enchentes em 2024. Ele frisou que as medidas do plano de contingência para socorrer as empresas brasileiras terão “o tamanho necessário para enfrentar a situação”, com apoio aos exportadores e proteção da economia brasileira. “Estamos trabalhando dentro da meta estabelecida para o ano”, destacou o ministro.

Ecoando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad defendeu a abertura de mercados para não haver dependência das exportações para os EUA. Depois de enviar a medida provisória (MP) do plano de contingência ao Congresso, ele afirmou que os bancos públicos cuidarão da regulamentação das medidas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Haddad ainda criticou o custeio do salário do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA, sem que ele exerça o mandato regularmente no País. “Não estou pedindo nada diferente de cumprir a lei”, disse.

Leia também

Plano contra o tarifaço: emenda pode ser pior do que o soneto
Em nota, governo brasileiro diz que repudia 'qualquer forma de violência política' ao lamentar morte de Miguel Uribe

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >