Jovem Pan > Notícias > Política > Haddad nega ter tratado sobre eleições com Lula durante jantar no Alvorada

Haddad nega ter tratado sobre eleições com Lula durante jantar no Alvorada

Ministro deve se reunir com Alckmin e o chefe do Executivo na próxima semana para conversar sobre a estratégia eleitoral em São Paulo

  • Por Jovem Pan*
  • 27/02/2026 23h51
  • BlueSky
MATEUS MELLO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Fernando Haddad (d), ministro da Fazenda, participam de cerimônia organizada no Allianz Parque Pressão para que Haddad disputar o governo de São Paulo tem aumentado e é visto como essencial para Lula angarihar votos no estado na corrida à reeleição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o cenário eleitoral em jantar realizado, na noite de quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada. Ambos estavam acompanhados por suas esposas, Ana Estela e Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Ao fim do jantar, Lula teria dito que irá chamar Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na próxima semana para conversar sobre São Paulo. “Não rolou o que está sendo divulgado, vai rolar”, disse o ministro em entrevista ao Flow News, nesta sexta-feira (27).

Lula quer que Alckmin ajude Haddad a montar uma estratégia eleitoral para conquistar votos no interior paulista. A reunião citada pelo ministro deve ser feita na terça-feira (3).

O titular da Fazenda disse que, antes de acompanhar o chefe do Executivo em viagem internacional à Índia e à Coreia, ele teve duas conversas longas com Lula em que passou em revista a parceria dos últimos 30 anos. “Botamos muita coisa em dia, acho que a gente precisava disso”, disse Haddad.

Nos últimos dias, aumentou a pressão para que Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, o que é visto como essencial para que Lula consiga votos no maior colégio eleitoral do país. Integrantes do governo já falam abertamente que o titular da Fazenda precisa concorrer a um cargo em São Paulo para ajudar na disputa pela reeleição. O desejo expresso pelo ministro é de atuar na coordenação da campanha do chefe do Executivo.

Haddad também disse que ainda guarda uma definição de Lula sobre a data em que o petista vai viajar aos Estados Unidos para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocasião em que o ministro poderá acompanhá-lo.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Leia também

Kassab nega afastamento de Tarcísio e diz que PSD sempre 'abraçou o projeto' do governador
Trump diz que se dá 'muito bem' com Lula e que 'adoraria' recebê-lo na Casa Branca
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >