Haddad nega ter tratado sobre eleições com Lula durante jantar no Alvorada
Ministro deve se reunir com Alckmin e o chefe do Executivo na próxima semana para conversar sobre a estratégia eleitoral em São Paulo
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o cenário eleitoral em jantar realizado, na noite de quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada. Ambos estavam acompanhados por suas esposas, Ana Estela e Rosângela Lula da Silva, a Janja.
Ao fim do jantar, Lula teria dito que irá chamar Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na próxima semana para conversar sobre São Paulo. “Não rolou o que está sendo divulgado, vai rolar”, disse o ministro em entrevista ao Flow News, nesta sexta-feira (27).
Lula quer que Alckmin ajude Haddad a montar uma estratégia eleitoral para conquistar votos no interior paulista. A reunião citada pelo ministro deve ser feita na terça-feira (3).
O titular da Fazenda disse que, antes de acompanhar o chefe do Executivo em viagem internacional à Índia e à Coreia, ele teve duas conversas longas com Lula em que passou em revista a parceria dos últimos 30 anos. “Botamos muita coisa em dia, acho que a gente precisava disso”, disse Haddad.
Nos últimos dias, aumentou a pressão para que Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, o que é visto como essencial para que Lula consiga votos no maior colégio eleitoral do país. Integrantes do governo já falam abertamente que o titular da Fazenda precisa concorrer a um cargo em São Paulo para ajudar na disputa pela reeleição. O desejo expresso pelo ministro é de atuar na coordenação da campanha do chefe do Executivo.
Haddad também disse que ainda guarda uma definição de Lula sobre a data em que o petista vai viajar aos Estados Unidos para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocasião em que o ministro poderá acompanhá-lo.
*Com informações de Estadão Conteúdo
