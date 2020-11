Hildon Chaves é reeleito prefeito em Porto Velho

Chapa com vice-prefeito superou a candidatura encabeçada pela vereadora Cristiane Lopes (PP) e alcançou 54,60% dos votos

Reprodução/Facebook Hildon Chaves é reeleito como prefeito de Porto Velho, capital de Rondônia



O atual prefeito de Porto Velho, capital de Rondônia, Hildon Chaves (PSDB), foi reeleito com 54,60% votos. Chaves venceu a adversária Cristiane Lopes (PP), que recebeu 45,40% dos votos. A última pesquisa Ibope já mostrava o atual prefeito com 51% das intenções de voto contra 34% de Cristiane. Em relação aos votos válidos, Chaves liderava com 60%. No primeiro turno, Hildon já abria vantagem com 34,01% dos votos válidos, enquanto a vereadora Cristiane Lopes teve 14,32%.

Formando uma chapa com vice-prefeito Maurício Carvalho (PSDB), Hildon tem 52 anos e é formado em advocacia. Começou sua carreira na cidade de Vilhena como Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. Deixou o Ministério Público em 2013 e em 2016 ingressou na política sendo eleito prefeito com 65% dos votos no segundo turno.