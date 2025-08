Imprensa internacional repercute prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

The New York Times, Washington Post e Reuters comentaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), rapidamente repercutiu na imprensa internacional logo após sua divulgação no Brasil. Veículos de mídia dos Estados Unidos e da Europa noticiaram que o ex-presidente agora cumpre prisão em sua residência, estando proibido de receber visitas.

A medida foi tomada nesta segunda-feira (4), com base na violação de uma ordem cautelar imposta em 17 de julho, que o proibia de utilizar redes sociais, tanto diretamente quanto por meio de terceiros.

Bolsonaro participou, por telefone, de uma manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele discursou por meio de uma ligação com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que compartilhou o momento nas redes sociais.

A cobertura internacional incluiu o jornal The New York Times, que destacou o papel central de Bolsonaro nas tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Segundo a publicação, “o caso dele está no centro da disputa tarifária do presidente Trump com a nação sul-americana”.

O Washington Post também abordou o tema, ressaltando o julgamento de Bolsonaro por supostamente arquitetar um golpe com o objetivo de se manter no poder após sua derrota nas eleições de 2022. O jornal afirmou que esse processo tem gerado preocupações no Brasil em meio a um cenário de tensões econômicas com os EUA.

Já a agência britânica Reuters enfatizou que a prisão domiciliar de Bolsonaro pode intensificar o clima de instabilidade nas relações com o governo Trump. Na semana anterior, o presidente americano confirmou a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, condicionando sua suspensão à retirada da ação penal contra o ex-presidente.

