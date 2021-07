Internado em SP, Bolsonaro apresenta ‘evolução satisfatória’ e retira sonda

Em novo boletim, equipe médica diz estar planejando início da alimentação e que, mesmo com a melhora, não existe previsão de alta hospitalar

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/05/2021 Presidente está na capital paulista desde o fim da tarde desta quarta-feira, 14



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresentou uma “evolução clínica satisfatória” e retirou a sonda nasogástrica. As informações foram dadas pela equipe médica que cuida da saúde dele em boletim divulgado na noite desta quinta-feira, 15. No comunicado, a equipe diz ainda que está planejando o início da alimentação fora da sonda e que, apesar da melhora, o presidente segue “sem previsão de alta hospitalar”. No momento, Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde chegou no fim da tarde da última quarta-feira, 14, após ser transferido de Brasília. A equipe médica descartou a necessidade de uma cirurgia emergencial, mas a realização de um procedimento ainda não foi totalmente desconsiderada.