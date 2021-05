Jean Wyllys deixa o PSOL para se filiar ao PT

Ex-deputado comentou troca de partido nas redes sociais e recebeu mensagem de boas vindas da legenda fundada por Lula

EFE/ Paulo Novais Jean Wyllys comemorou mudança nas redes



O político Jean Wyllys, que vive na Europa desde que deixou o cargo de deputado federal no Brasil para se “auto-exilar” após narrar o recebimento de ameaças no ano de 2019, trocará o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 20, e publicado pelo ex-deputado nas redes sociais. “Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder”, afirmou Wyllys. A aproximação do político com o partido de Lula se tornou pública quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações dadas pela Operação Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente e devolveu a ele os direitos políticos, o tornando elegível para 2022. Também nas redes sociais, o partido recepcionou o novo filiado: “Seja bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores”, disse.