Joice Hasselmann acorda com fraturas pelo corpo e acredita ter sido vítima de atentado

Deputada federal relatou nas redes sociais que teve fraturas no rosto, inchaços, joelho trincado e hematomas pelo corpo

Reprodução/ Instagram @joicehasselmannoficial Joice mostrou alguns de seus ferimentos em vídeo no Instagram



A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) publicou um vídeo em suas redes sociais em que relata ter sido vítima de um atentado enquanto dormia em seu apartamento em Brasília, no último final de semana. A deputada afirmou que teve fraturas no rosto, cortes na boca e perdeu um dente, além de um joelho trincado. Na postagem Joice disse que está bem e medicada e, em uma entrevista que concedeu ao O Globo, ela comentou que ao acordar na manhã do último domingo, estava deitada no chão em uma poça de sangue. Segundo ela, há um lapso em sua memória de cerca de sete horas desde o fim da noite de sábado. A deputada foi socorrida pelo marido e foi ao hospital apenas na terça-feira.

Ainda de acordo com a postagem, ela não sabe como os hematomas e fraturas se formaram. “É improvável que eu tenha conseguido cair de jeitos diferentes para lesionar tantas partes do meu corpo. Um dos médicos que me atendeu perguntou se eu levei chutes. Mas não posso acusar sem provas. Não me lembro de nada”, disse ela em entrevista. Joice acionou a Polícia Legislativa e comunicou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) suas suspeitas. Segundo seu relato, ela não está dormindo sozinha no apartamento e um segurança viajou de São Paulo para acompanhá-la. A deputada afirmou que irá terminar seu curso de tiro para se manter armada.