José Guimarães confirma que o governo vai enviar PL do fim da escala 6 x 1

Em reunião com Hugo Motta, o ministro informou nesta terça-feira (14) que o envio foi acordado ‘sem crise’

Fonte: Agência Câmara de Notícias Deputado José Guimarães Fonte: Agência Câmara de Notícias



O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, confirmou nesta terça-feira (14) que o governo vai enviar o projeto de lei (PL) do fim da escala 6 x 1.

O deputado afirmou que teve uma conversa sobre o conjunto da pauta com o presidente Hugo Motta, em um almoço nesta terça-feira (14), e acordou com o presidente da Câmara dos Deputados que o projeto será encaminhado. “Nós acertamos que o presidente (Lula) vai enviar o projeto de lei sobre a 6 x 1″, afirmou.

Guimarães também disse que o governo ainda deve entrar em um consenso para discutir “qual o melhor método para votar essa matéria até o final de maio”, segundo o ministro, mas que o PL seguirá em tramitação. “O problema era o entendimento com o presidente Hugo Motta, está entendido, ele vai enviar (o PL) sem crise”, finalizou.

Projeto de lei não seria enviado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse no dia 7 de abril que o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), havia sinalizado que o Executivo não enviaria o PL sobre o fim da escala 6 x 1. Dessa forma, a tramitação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema não seria afetada. O Planalto negou.

À Jovem Pan, fonte do governo federal informou que o Executivo enviaria proposta própria sobre a redução da jornada de trabalho. Ao longo da semana, reuniões seriam feitas para sacramentar quando e como o PL será encaminhado ao Congresso.

Em entrevista a jornalistas, Motta informou também que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deve votar a PEC sobre a temática nesta semana. O presidente da Casa Baixa disse que a expectativa é de que o texto seja apreciado no Plenário da Casa Baixa até o fim de maio.

Segundo Motta, o período “dá a oportunidade” aos setores de se manifestarem sobre o fim da escala 6 x 1.