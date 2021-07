José Serra passa por cateterismo e coloca stent em artéria do coração

Assessoria do senador aponta que os procedimentos foram ‘um sucesso’; tucano está internado desde 22 de junho, quando foi diagnosticado com Covid-19

Pedro França/Agência Senado Como indica a assessoria, o senador chegou a tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas contraiu o vírus após entrar em contato com uma pessoa infectada



Internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o senador José Serra (PSDB) foi submetido a um cateterismo e à colocação de um stent em uma das artérias do coração nesta quarta-feira, 7. Segundo a assessoria de imprensa do político de 79 anos, exames de rotina realizados na terça-feira, 6, apontaram a necessidade dos procedimentos — que “foram um sucesso”. Mesmo estando bem, Serrá seguirá em observação no hospital por 48 horas, “como é praxe nesses casos”.

O parlamentar está internado desde 22 de junho, quando foi diagnosticado com Covid-19. O senador chegou a tomar as duas doses da vacina contra a doença, mas contraiu o vírus após entrar em contato com um infectado. Mesmo assintomático, ele foi hospitalizado preventivamente para realizar exames e monitorar a evolução da doença. Após tratar uma leve pneumonia, o tucano apresenta um bom estado de saúde. “Seu bom estado geral certamente tiveram a contribuição da imunização pelas duas doses da vacina”, registrou em nota a assessoria do parlamentar.