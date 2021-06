Senador José Serra é internado com Covid-19 em São Paulo

Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, ele não apresenta nenhum sintoma; tucano tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus

Moreira Mariz/Agência Senado Serra tem 79 anos



O senador José Serra (PSDB) foi internado nesta quinta-feira, 24, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, ele não apresenta nenhum sintoma. “Sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas”, consta na nota. Serra tomou duas doses da vacina contra o coronavírus e, de acordo com o comunicado, essa seria a razão explicada pelos médicos para o senador não apresentar sintomas da doença.