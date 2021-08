Jovem Pan exibe nesta segunda às 16h o especial ‘Liberdade de Expressão’ para discutir risco à democracia

Com apresentação de Vitor Brown, programa será transmito pelas rádios AM e FM de São Paulo, pela Rede JP News, no YouTube e pelo Panflix

Montagem/Jovem Pan Vitor Brown, Cristina Graeml e Rodrigo Constantino participam do especial "Liberdade de Expressão"



A Jovem Pan exibirá nesta segunda-feira, 23, a partir das 16h, o programa especial “Liberdade de Expressão”, que abordará os riscos à democracia e ao direito à livre opinião. Na última sexta-feira, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se eleito em 2022, promoverá a regulamentação da mídia e da internet. “Ou a gente faz um novo marco regulatório para a comunicação ou vai continuar sendo vítima da espoliação de meia dúzia de famílias que manda na comunicação. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar”, disse Lula. Fábio Faria, atual ministro das Comunicações, encarou com preocupação a fala do líder petista. “O PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia, e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso”, rebateu o político filiado ao PSD.

A atração terá apresentação de Vitor Brown e contará com as presenças de Rodrigo Constantino, comentarista do “3 em 1”, Cristina Graeml, comentarista de “Os Pingos nos Is”, e Cesar Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça de São Paulo. O especial “Liberdade de Expressão” será transmitido pelas rádios AM e FM de São Paulo, pela Rede JP News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube e pelo Panflix. Excepcionalmente hoje, o “Jovem Pan Agora” não será exibido. Já o programa “Mulheres Positivas” terá transmissão no YouTube e pelo Panflix.