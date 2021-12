Jovem Pan News anuncia datas para os debates das eleições 2022

Para os candidatos à Presidência da República, as datas são 9 de agosto e, se houver segundo turno, 11 de outubro; emissora também cobrirá a disputa pelo governo de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan Estúdio de TV do canal Jovem Pan News em São Paulo



O Grupo Jovem Pan já tem as datas para os debates eleitorais de 2022. Para os candidatos à Presidência da República, a primeira data será dia 9 de agosto. Se houver segundo turno, dia 11 de outubro. Já para os representantes aos governos estaduais, o primeiro debate está marcado para dia 23 de agosto e, se houver segundo turno, o encontro será no dia 18 de outubro. “A Jovem Pan vai dar espaço para que os candidatos divulguem suas propostas de governo e os eleitores possam se decidir. Tanto no formato debate, como entrevistas, podcasts e artigos no portal. Nosso compromisso é com o debate de ideias e o futuro do Brasil”, disse Humberto Candil, diretor de jornalismo da Jovem Pan.

Todos os candidatos terão espaço para entrevistas nos jornais da emissora, além de cobertura exclusiva no Jornal da Manhã e nos principais noticiários da programação. A cobertura das eleições 2022 contará com uma integração completa entre os veículos do Grupo Jovem Pan, com acompanhamento diário pelas emissoras de TV, rádio e plataformas digitais e Panflix.

Sobre a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 120 afiliadas (sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM), mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.