Kassab diz que Tarcísio ‘não pode se apresentar como bolsonarista’, mas reafirma apoio presidencial

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “não pode se apresentar como bolsonarista” caso decida disputar a Presidência da República em 2026. A declaração foi feita durante a Arko Conference 2025, evento realizado em parceria com a Galapagos Capital, que reuniu autoridades, juristas e representantes do mercado financeiro.

Das críticas, Kassab reforçou que Tarcísio é hoje o “nome número um” na lista de possíveis apoios do PSD para a sucessão presidencial. Caso o governador paulista não entre na disputa, o partido deve apoiar Ratinho Junior, governador do Paraná e filiado ao PSD: “Se ele [Tarcísio] for candidato, vamos apoiar. Tarcísio tem errado: ele não pode se apresentar como bolsonarista. Ele precisa se colocar como um candidato de centro-direita”, afirmou Kassab.

Centro-direita para enfrentar Lula

Kassab avaliou o cenário eleitoral e disse acreditar que apenas um candidato de centro-direita teria condições de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo pleito: “O fator Bolsonaro é perturbador, mas tem voto. Só vamos derrotar Lula com um nome de centro-direita. Um candidato apenas de direita não vence; só de centro, pode perder. O bolsonarismo atrapalha um pouquinho”.

Críticas ao Congresso e defesa do voto distrital

Atualmente secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Kassab também criticou o Congresso Nacional, afirmando que o Legislativo tem se distanciado das pautas de desenvolvimento do país. Para ele, a saída seria adotar o voto distrital: “O Congresso precisa ser forte, mas hoje tem se concentrado em temas que não ajudam o desenvolvimento. A única saída é o voto distrital, para que as pessoas saibam exatamente em quem estão votando. Precisamos de mudanças radicais”.

Avaliações sobre governos e críticas econômicas

Em um balanço sobre diferentes gestões presidenciais, Kassab chamou Dilma Rousseff de “presidente fraca”, elogiou o governo de Fernando Henrique Cardoso e afirmou que existem “três Lulas”: os dois primeiros, que considera positivos, e o atual, segundo ele marcado por dificuldades de gestão: “Hoje Lula não tem mais bons quadros. No Lula 1 havia excelentes ministros; agora o ministério é mais fraco. Lula tem dificuldade de governar sem recursos e sinaliza aumento de carga tributária, o que gera explosão nas contas públicas”.

Kassab também criticou programas assistenciais, comparando a abordagem do atual governo à de políticas liberais: “O liberal chega à comunidade dizendo: poupem, comprem um terreno, financiem. A esquerda diz: ‘fiquem tranquilos que vai vir o Minha Casa Minha Vida“.

Críticas ao STF

O presidente do PSD também discordou da atuação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Kassab, não é adequado que Moraes seja “vítima e juiz” no mesmo processo.