Sem acordo, Motta não garante relatório da 6×1 pronto nesta semana
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a expectativa segue sendo votar o texto no plenário da Câmara na próxima semana
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta terça-feira (19) que ainda não há garantia de que o relatório da proposta que prevê o fim da escala 6×1 será apresentado nesta semana. A declaração foi dada em meio às negociações sobre o texto da proposta, que ainda enfrenta divergências entre governo, parlamentares e representantes do setor produtivo.
Segundo Motta, a principal indefinição está relacionada à transição da jornada atual de 44 horas semanais para o novo modelo, que prevê redução para 40 horas. O presidente da Câmara evitou confirmar a leitura do parecer na comissão especial, prevista inicialmente para os próximos dias, e disse que ainda precisa se reunir com o relator da matéria para definir o cronograma.
A proposta em discussão altera a Constituição para acabar com a escala de seis dias de trabalho para um de descanso, tema que ganhou força nos últimos meses e tem mobilizado trabalhadores, empresários e o governo federal. Apesar do impasse, Motta afirmou que a expectativa segue sendo votar o texto no plenário da Câmara na próxima semana, caso haja consenso sobre os pontos pendentes.
O principal entrave nas negociações é justamente o tempo de adaptação para empresas e setores econômicos. Enquanto parte dos parlamentares defende uma transição de até quatro anos, representantes do setor produtivo pressionam por um prazo maior para implementação das mudanças.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.