Sem acordo, Motta não garante relatório da 6×1 pronto nesta semana

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a expectativa segue sendo votar o texto no plenário da Câmara na próxima semana

Agência Câmara de Notícias Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta terça-feira (19) que ainda não há garantia de que o relatório da proposta que prevê o fim da escala 6×1 será apresentado nesta semana. A declaração foi dada em meio às negociações sobre o texto da proposta, que ainda enfrenta divergências entre governo, parlamentares e representantes do setor produtivo.

Segundo Motta, a principal indefinição está relacionada à transição da jornada atual de 44 horas semanais para o novo modelo, que prevê redução para 40 horas. O presidente da Câmara evitou confirmar a leitura do parecer na comissão especial, prevista inicialmente para os próximos dias, e disse que ainda precisa se reunir com o relator da matéria para definir o cronograma.

A proposta em discussão altera a Constituição para acabar com a escala de seis dias de trabalho para um de descanso, tema que ganhou força nos últimos meses e tem mobilizado trabalhadores, empresários e o governo federal. Apesar do impasse, Motta afirmou que a expectativa segue sendo votar o texto no plenário da Câmara na próxima semana, caso haja consenso sobre os pontos pendentes.

O principal entrave nas negociações é justamente o tempo de adaptação para empresas e setores econômicos. Enquanto parte dos parlamentares defende uma transição de até quatro anos, representantes do setor produtivo pressionam por um prazo maior para implementação das mudanças.