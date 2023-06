Líder do governo Lula vai representar contra Marcos do Val no Conselho de Ética

Senador do Podemos, suspeito de obstruir investigações sobre os atos violentos do 8 de Janeiro, foi alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira, 15

Pedro França/Agência Senado Senador Marcos do Val foi alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira, 15



Líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues disse que entrará com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o também senador Marcos do Val (Podemos-ES), que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 15. Antes da escolha de um relator para o caso, o pedido será analisado pela advocacia da Casa. O senador do Podemos é titular na CPMI do 8 de Janeiro. Segundo apurou com exclusividade a Jovem Pan News, o parlamentar é investigado por cinco crimes: divulgar documento sigiloso (artigo 153 do Código Penal), associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), atentado à soberania do país (artigo 359-L do Código Penal), tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído (artigo 359-M do Código Penal) e organização criminosa (artigo 2, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013).