Líder do PL diz que renúncia de Zambelli foi uma ‘decisão estratégica’ e ‘cálculo jurídico’
De acordo com Sóstenes Cavalcante, ao renunciar antes da conclusão da cassação, ‘Carla Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado’
O líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que a renúncia de Carla Zambelli (PL-SP) ao cargo de deputada federal foi uma “decisão estratégica” e um “cálculo jurídico”. “A renúncia não foi improvisada nem emocional. Foi uma decisão estratégica diante de uma decisão vergonhosa do STF, que ignorou o devido processo legal e avançou sobre garantias constitucionais básicas”, disse em publicação do X (antigo Twitter). “Isso não é fuga. É cálculo jurídico em um ambiente de exceção”, acrescenta.
De acordo com Cavalcante, ao renunciar antes da conclusão da cassação, “Carla Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado, ganhando margem jurídica para buscar liberdade e permanecer na Itália”.
Zambelli, detida na Itália desde julho, anunciou neste domingo (14) sua renúncia ao cargo de deputada federal. A Câmara dos Deputados informar que a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje”, diz a carta.
A renúncia de Zambelli vem após uma semana em que a Câmara dos Deputados votou contra a sua cassação do cargo, porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anulou a decisão e ordenou a perda imediata do mandato da parlamentar.
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a deputada a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
