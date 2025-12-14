Líder do PL diz que renúncia de Zambelli foi uma ‘decisão estratégica’ e ‘cálculo jurídico’

De acordo com Sóstenes Cavalcante, ao renunciar antes da conclusão da cassação, ‘Carla Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado’

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante decide entrar na CPI que investiga as fraudes no INSS após uma série de vitórias do governo Lula



O líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que a renúncia de Carla Zambelli (PL-SP) ao cargo de deputada federal foi uma “decisão estratégica” e um “cálculo jurídico”. “A renúncia não foi improvisada nem emocional. Foi uma decisão estratégica diante de uma decisão vergonhosa do STF, que ignorou o devido processo legal e avançou sobre garantias constitucionais básicas”, disse em publicação do X (antigo Twitter). “Isso não é fuga. É cálculo jurídico em um ambiente de exceção”, acrescenta.

De acordo com Cavalcante, ao renunciar antes da conclusão da cassação, “Carla Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado, ganhando margem jurídica para buscar liberdade e permanecer na Itália”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

COMUNICADO OFICIAL – Renúncia da Deputada Carla Zambelli A renúncia não foi improvisada nem emocional. Foi uma decisão estratégica diante de uma decisão vergonhosa do STF, que ignorou o devido processo legal e avançou sobre garantias constitucionais básicas. Ao renunciar antes… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) December 14, 2025

Zambelli, detida na Itália desde julho, anunciou neste domingo (14) sua renúncia ao cargo de deputada federal. A Câmara dos Deputados informar que a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje”, diz a carta.

A renúncia de Zambelli vem após uma semana em que a Câmara dos Deputados votou contra a sua cassação do cargo, porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anulou a decisão e ordenou a perda imediata do mandato da parlamentar.

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a deputada a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).