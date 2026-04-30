Líder do PT diz que legenda avalia recorrer no STF manutenção do PL da Dosimetria
Pedro Uczai afirmou que a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial à proposta representa derrota da democracia
O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), disse nesta quinta-feira (30) que a legenda avalia acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial ao projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria.
À Jovem Pan, o parlamentar afirmou que “a democracia foi derrotada” com a manutenção da proposta de reduzir pena dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro.
“Quando tu reduz as penas daqueles que tramaram golpe, tu flerta com aventuras futuras de novos golpes, novos autoritarismos, novas ditaduras”, disse Uczai.
O deputado declarou que a decisão do Senado em rejeitar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF “não é descolada” da manutenção do PL da Dosimetria.
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