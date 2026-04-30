Líder do PT diz que legenda avalia recorrer no STF manutenção do PL da Dosimetria

Pedro Uczai afirmou que a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial à proposta representa derrota da democracia

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Pedro Uczai afirmou que a decisão de manter o PL da Dosimetria é um flerte 'com aventuras futuras de novos golpes'



O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), disse nesta quinta-feira (30) que a legenda avalia acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial ao projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria.

À Jovem Pan, o parlamentar afirmou que “a democracia foi derrotada” com a manutenção da proposta de reduzir pena dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro.

“Quando tu reduz as penas daqueles que tramaram golpe, tu flerta com aventuras futuras de novos golpes, novos autoritarismos, novas ditaduras”, disse Uczai.

O deputado declarou que a decisão do Senado em rejeitar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF “não é descolada” da manutenção do PL da Dosimetria.