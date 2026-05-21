Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Nos bastidores, Aécio já admite articulação para ser lançado ao Planalto

Nos bastidores, Aécio já admite articulação para ser lançado ao Planalto

Movimento nasceu após vácuo criado com crise envolvendo Flávio Bolsonaro (PL)

  • Por Beatriz Manfredini e Thiago Uberreich
  • 21/05/2026 07h50
  • BlueSky
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado federal Aécio Neves fala sobre quebra de patentes A aliados, Aécio tem dito que é preciso ter “serenidade” e “aguardar o que está por vir” e defendido que o PSDB precisa ter papel de contribuição no debate nacional.

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, tem admitido nos bastidores que há um movimento interno para lançá-lo candidato à Presidência da República como opção à polarização.

A possibilidade começou a ser ventilada com força no que vem sendo chamado de “vácuo” criado após os desgastes recentes de Flávio Bolsonaro (PL).

A aliados, Aécio tem dito que é preciso ter “serenidade” e “aguardar o que está por vir” e defendido que o PSDB precisa ter papel de contribuição no debate nacional. Segundo interlocutores, nos bastidores, tem repetido um ditado: “Vamos deixar a onda bater na praia para ver como vai ficar a espuma”.

A expectativa é que o assunto seja discutido em reunião na semana que vem. O movimento interio tem sido reforçado não só pelo próprio PSDB, mas pelo Cidadania, com quem os tucanos são federados, e também com siglas próximas, como o Solidariedade.

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força esteve com Aécio Neves na última terça-feira (19). “Acho que ele ficou animado. Estou esperançoso de que a gente possa ter outra candidatura à presidente. Acho que a do Flávio está bichada e muita gente não quer votar no Lula. Então precisa de alguém pra discutir problemas reais do Brasil e Aécio poderia representar essa opinião”, disse, à coluna.

Alguns empresários também tem feito contato com Aécio para reforçar a ideia – a coluna mostrou que parte do setor começou a falar em nomes alternativos à Flávio após a crise envolvendo Daniel Vorcaro.

Nas últimas semanas, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, rejeitou o convite do presidente nacional do PSDB para concorrer ao Palácio do Planalto, dando preferência por disputar o governo do Estado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >