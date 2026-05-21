Nos bastidores, Aécio já admite articulação para ser lançado ao Planalto

Movimento nasceu após vácuo criado com crise envolvendo Flávio Bolsonaro (PL)

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados A aliados, Aécio tem dito que é preciso ter “serenidade” e “aguardar o que está por vir” e defendido que o PSDB precisa ter papel de contribuição no debate nacional.



O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, tem admitido nos bastidores que há um movimento interno para lançá-lo candidato à Presidência da República como opção à polarização.

A possibilidade começou a ser ventilada com força no que vem sendo chamado de “vácuo” criado após os desgastes recentes de Flávio Bolsonaro (PL).

A aliados, Aécio tem dito que é preciso ter “serenidade” e “aguardar o que está por vir” e defendido que o PSDB precisa ter papel de contribuição no debate nacional. Segundo interlocutores, nos bastidores, tem repetido um ditado: “Vamos deixar a onda bater na praia para ver como vai ficar a espuma”.

A expectativa é que o assunto seja discutido em reunião na semana que vem. O movimento interio tem sido reforçado não só pelo próprio PSDB, mas pelo Cidadania, com quem os tucanos são federados, e também com siglas próximas, como o Solidariedade.

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força esteve com Aécio Neves na última terça-feira (19). “Acho que ele ficou animado. Estou esperançoso de que a gente possa ter outra candidatura à presidente. Acho que a do Flávio está bichada e muita gente não quer votar no Lula. Então precisa de alguém pra discutir problemas reais do Brasil e Aécio poderia representar essa opinião”, disse, à coluna.

Alguns empresários também tem feito contato com Aécio para reforçar a ideia – a coluna mostrou que parte do setor começou a falar em nomes alternativos à Flávio após a crise envolvendo Daniel Vorcaro.

Nas últimas semanas, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, rejeitou o convite do presidente nacional do PSDB para concorrer ao Palácio do Planalto, dando preferência por disputar o governo do Estado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.