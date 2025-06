Líder do PT na Câmara pedirá à PGR bloqueio de bens de Bolsonaro por vaquinha para o filho Eduardo

De acordo com Lindbergh Farias, o ex-presidente promoveu uma campanha de doações e usou esses recursos para financiar a atuação de seu filho junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra Moraes

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pedirá à Procuradoria-Geral da República o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, o ex-presidente promoveu uma campanha de doações de seus apoiadores e usou esses recursos para financiar a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Nós vamos entregar todos os documentos. Nos temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro, tem um roteiro das conversas com cada parlamentar, com cada autoridades, pedindo sanções ao governo brasileiro”, disse o petista antes de prestar depoimento. Recentemente, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 87.000 nas contas de Bolsonaro devido a multas não quitadas durante a pandemia. Lindbergh Faria presta depoimento nesta segunda (2) à Polícia Federal no inquérito aberto para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior.

No mês passado, o ex-presidente revelou que estava utilizando parte dos R$ 17,2 milhões arrecadados por meio de doações via Pix para custear a estadia de seu filho, Eduardo, nos Estados Unidos. Eduardo, que se afastou de suas funções na Câmara dos Deputados, alega estar sendo alvo de perseguições no Brasil e busca a anistia para aqueles que foram presos após os eventos de 8 de janeiro de 2023. Recentemente, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 87.000 nas contas de Bolsonaro devido a multas não quitadas durante a pandemia.

Em março, Eduardo se licenciou de seu mandato de deputado para ficar nos Estados Unidos, onde se dedica a convencer as autoridades do governo de Donald Trump a aplicar punições contra ministros do STF. Bolsonaristas consideram haver violações dos direitos humanos no tratamento dispensado pela corte aos réus da ação penal que julga a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Na semana passada, Eduardo Bolsonaro afirmou que a abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a legalidade de sua atuação nos Estados Unidos vai desgastar a relação entre autoridades brasileiras e o governo norte-americano. “(Alexandre de)Moraes e sua trupe de aloprados vão criar um grave incidente diplomático com os EUA”, disse o deputado em seu perfil no X (Twitter).

