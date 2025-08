Lira critica prisão domiciliar de Bolsonaro: ‘Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes’

Deputado afirma que medidas são exageradas e que clima de instabilidade prejudica o Brasil

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira disse que o Brasil deveria ter outra postura institucional diante de seus ex-mandatários



O deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (5), um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

Pelas redes sociais, Lira disse que o Brasil deveria ter outra postura institucional diante de seus ex-mandatários. “O Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes. Tenho dito e defendido isso há muito tempo”, escreveu. Para o deputado, as medidas impostas a Bolsonaro são “exageradas” e contribuem para o acirramento político no Brasil. “As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um País já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir”, completou o parlamentar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O líder do Progressistas também fez críticas ao ambiente político e jurídico nacional. Segundo ele, a instabilidade institucional gera impactos diretos na economia brasileira. “Quando o ambiente é de insegurança jurídica e instabilidade política, a economia sofre. Quem paga essa conta é o povo. Quem perde é o País”, concluiu.

Contexto: prisão domiciliar e restrições severas

A decisão que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi publicada na segunda-feira (4). Segundo o STF, o ex-presidente teria desrespeitado medidas judiciais anteriores, com conduta deliberada e consciente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Entre as novas determinações impostas por Moraes estão:

Proibição total de visitas, exceto advogados e familiares próximos;

Proibição de uso de celulares e gravações;

Veto a qualquer comunicação com embaixadores ou investigados.

O ministro também alertou que qualquer nova violação poderá resultar em prisão preventiva. A medida se insere no contexto do processo PET 14129, que investiga crimes como: