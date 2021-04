Lira decreta luto na Câmara e suspende sessões após morte de deputado por Covid-19

José Carlos Schiavinato faleceu na noite de terça-feira, 14, por complicações da doença; o parlamentar estava em seu primeiro mandato como deputado federal

Reprodução/Twitter/Schiavinato_ Schiavinato foi o primeiro deputado federal a falecer por complicações da Covid-19



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decretou luto oficial e suspendeu as sessões desta quarta-feira, 14, após a morte do deputado federal José Carlos Schiavinato (PP-PR). O parlamentar faleceu na noite de terça-feira, 13, por complicações da Covid-19. Schiavinato é o primeiro deputado federal vítima fatal da doença. No senado, três parlamentares morreram: Arolde de Oliveira (PSD), José Maranhão (MDB) e Major Olímpio (PSL). “Com pesar, recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato”, escreveu Lira em suas redes sociais. “Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados. Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões”, anunciou. A Câmara explica que o Regimento Interno da Casa prevê a possibilidade de suspender as sessões em virtude de falecimento de congressista da legislatura.

Também pelas redes sociais, outros colegas de Schiavinato manifestaram pesar pelo falecimento do membro do partido Progressista. A deputada federal Talíria Petrone (PSOL) lembrou das vítimas da Covid-19 ao prestar condolências. “O deputado federal José Carlos Schiavinato (PP) morreu em decorrências da Covid. Ele se junta às outras 358 mil vítimas desse vírus e do descaso do governo. Nossa solidariedade à família e aos amigos”, escreveu no Twitter. Luiza Erundina, também do PSOL, citou o falecimento da esposa de José Carlos também pela doença. “Os meus sentimentos aos familiares e amigos, pedindo a Deus que os conforte neste momento de perda e dor.” Sobre o ocorrido, Pompeo de Mattos falou que é uma “família destruída por este vírus terrível e a política de morte desse governo”. “Com imenso pesar, recebi a notícia do falecimento do meu colega de Câmara dos Deputados, deputado Schiavinato, vítima da Covid-19. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os abençoe e conforte neste momento de dor.”

Veja outras manifestações:

Com pesar,recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato.Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados.Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões.Minhas condolências aos familiares neste difícil momento. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 14, 2021

Mais duas vítimas do covid-19 e dessa crise cruel, pela qual estamos passando. Luto para que essa realidade se reverta e que não tenhamos mais que perder tantas vidas como a do colega Schiavinato para esse vírus. Vamos nos cuidar e cuidar dos que amamos. — Enio Verri (@enioverri) April 14, 2021

Minha solidariedade aos amigos e familiares do deputado federal José Carlos Schiavinato, que morreu hoje, aos 66 anos, vítima da Covid. Nosso colega na Câmara, sempre atuante, era também membro suplente da Comissão de Viação e Transportes. Mais uma triste perda na pandemia. — CARLOS CHIODINI (@carloschiodini) April 14, 2021

Colega de mandato, o deputado federal José Carlos Schiavinato é mais uma vítima da Covid-19. Ex prefeito de Toledo, PR, tivemos oportunidade de estarmos juntos em várias causas pelo Oeste do Estado. Aos amigos e familiares sentimentos e solidariedade — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 14, 2021