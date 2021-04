Deputado José Carlos Schiavinato morre vítima da Covid-19

O parlamentar de 66 anos estava internado desde o dia 3 de março no Hospital Sírio Libanês, em Brasília

Reprodução / Instagram @deputado.schiavinato osé Carlos Schiavinato vivia seu primeiro mandato como deputado federal



O deputado federal José Carlos Schiavinato (PP) faleceu nesta terça-feira, 13, em Brasília, por complicações da Covid-19. O parlamentar tinha 66 anos e havia perdido a esposa, Marlene de Fátima da Silva Schiavinato, em 12 de março por complicações da doença. Schiavinato é o primeiro deputado federal vítima fatal da doença. No senado, três parlamentares morreram: Arolde de Oliveira (PSD), José maranhão (MDB) e Major Olímpio (PSL).

Casos de mortes e internações entre assessores e funcionários do Congresso Nacional vêm sendo registrados. José Carlos Schiavinato vivia seu primeiro mandato como deputado federal. Em sua vida pública, já havia sido prefeito de Toledo, no Paraná, e deputado estadual. O parlamentar defendia o municipalismo e o setor produtivo do Brasil. Em uma rede social, a equipe de Schiavinato lamentou a morte e disse que esperavam um milagre que não veio.

*Com informações do repórter Fernando Martins