Lira defende harmonia entre os Poderes e diz que país precisa de ‘mais trabalho e menos confusão’

Presidente da Câmara dos Deputados também afirmou que vai colocar reforma tributária em votação nesta semana

Fátima Meira - Estadão Conteúdo Arthur Lira voltou a defender harmonia entre os Poderes



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira, 16, que colocará a reforma tributária em votação nesta semana e que o país precisa de “mais trabalho e menos confusão”. Em uma publicação nas redes sociais, o deputado também defendeu a harmonia entre os Poderes. “O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os Poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão”, escreveu. A manifestação de Lira ocorre em meio a um clima tenso entre o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste sábado, 14, Bolsonaro disse que vai pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura de um processo de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.