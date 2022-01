Lira determina trabalho remoto na Câmara até o Carnaval

‘Medida necessária até vencermos esta nova onda’ de Covid-19, escreveu o presidente da Casa em seu perfil no Twitter

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Deputados anunciaram que testaram positivo para a Covid-19 durante o recesso



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, na tarde desta segunda-feira, 17, que a Casa adotará o trabalho remoto na volta do recesso. A medida, que vai vigorar, a princípio, até o Carnaval, foi adotada em razão do aumento do número de casos de Covid-19 no país. “Trabalho remoto até o Carnaval. Medida necessária até vencermos esta nova onda. Também vai nos ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos. Tarifas aéreas estão altíssimas e a flexibilidade nas remarcações só acontece quando é do interesse das companhias”, diz a publicação do parlamentar. Durante o recesso, alguns deputados anunciaram que testaram positivo para a Covid-19. Entre eles estão os deputados Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da Minoria, Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição na Câmara, e Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR). O Congresso Nacional está em recesso até o final do mês de janeiro.