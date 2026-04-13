Lula anuncia deputado Paulo Pimenta como líder do Governo na Câmara 

Pimenta entra no lugar do deputado José Guimarães (PT-CE), que deixou o cargo para assumir como ministro da Secretária de Relações Instituicionais, no lugar da ex-ministra Gleisi Hoffmann

Thiago Coelho/Divulgação Novo líder do Governo, Paulo Pimenta, com o Presidente Lula: confiança e articulação em defesa do governo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (13) o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) como novo líder do governo na Câmara, com a missão de “articular a base, garantir governabilidade e avançar em pautas prioritárias. Entre elas, tá o fim da escala 6×1.”, diz o comunicado. Ele já liderou a bancada petista por dois anos consecutivos, em 2018 e 2019.

Pimenta entra no lugar do deputado José Guimarães (PT-CE), que deixou o cargo para assumir como ministro da Secretária de Relações Instituicionais, no lugar da ex-ministra Gleisi Hoffmann. Pimenta é ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), está em seu sexto mandato como deputado federal.

Além de ter como missão articular a aprovação de pautas prioritárias, entre elas o fim da escala 6×1 — uma das principais propostas do governo, com potencial de ampliar direitos trabalhistas, Pimenta também tem como missão aprovar um amplo programa de renegociação de dívidas das famílias, que hoje atinge cerca de 80% dos núcleos familiares do Brasil.

O governo Lula esquematiza um plano que tem como objetivo dar garantia da União para renegociação de débitos, visando a redução do endividamento das famílias. Entre as ideias em avaliação está o uso de dinheiro esquecido por correntistas no sistema financeiro, atualmente em R$10,5 bilhões, segundo dados do Sistema Valores a Receber do Banco Central.

Dados do BC mostram que o comprometimento de renda das famílias com dívidas atingiu 29,3% em janeiro. A marca, também alcançada em outubro de 2025, é a mais elevada da série histórica iniciada em 2011 pela autoridade monetária.

O governo Lula já havia implementado outro programa de renegociação de dívidas entre 2023 e 2024, o Desenrola, que renegociou R$ 53 bilhões em dívidas de aproximadamente 15 milhões de pessoas e envolveu o desembolso de R$1,7 bilhão da União em garantias. No entanto, dados de endividamento da população seguiram em alta em meio a iniciativas de estímulo ao crédito e taxas de juros elevadas.