Lula comenta encontro com Trump: ‘Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós’

Presidente da República concede entrevista coletiva na sede da ONU; chefe do Executivo também destacou que Brasil e Estados Unidos compartilham diversos interesses nas áreas empresarial e comercial

CHARLY TRIBALLEAU / AFP 'Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (24) que “aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu”, ao comentar o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU.

“Satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, é muito importante essa relação. Torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente”, declarou Lula.

O chefe do Executivo brasileiro comentou ainda que ficou satisfeito ao ouvir de Trump que um diálogo entre os dois é possível. Em julho, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa adicional de 50% sobre vários produtos brasileiros. “Eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar. Quem sabe, dentro de alguns dias, a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil. É isso que eu quero e eu acho que é isso que ele deve querer também”, afirmou.

Lula concedeu as declarações durante uma entrevista coletiva na sede da ONU, pouco antes de retornar ao Brasil, após sua participação na Assembleia Geral. O presidente também destacou que Brasil e Estados Unidos compartilham diversos interesses nas áreas empresarial e comercial, e que o governo brasileiro está disposto a discutir assuntos como economia digital e inteligência artificial.

“Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito”, concluiu.

Trump fala sobre Lula

Na terça-feira (23), Trump afirmou em seu discurso na ONU que se encontrará com Lula na semana seguinte para discutir as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Estendi a mão para ele, cumprimentei, disse que temos muito a conversar. Não tem limite e não tem veto de assunto. Mas tem que ter uma conversa. Tenho muita coisa para conversar e dois chefes de Estado precisam conversar com base em informações verdadeiras. Acho que ele está mal-informado sobre o Brasil que fez ele tomar decisões erradas. Na hora que a gente tiver um encontro acho que isso estará resolvido”, disse Lula.

*Reportagem produzida com auxílio de IA