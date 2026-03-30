Lula confirma Leonardo Barchini como novo ministro da Educação

Lula disse que o atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) é uma pessoa de sua confiança e próximo de Camilo Santana

Reprodução/CanaGov Atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, sera o novo ministro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira (30) o atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, como novo ministro, assumindo o lugar de Camilo Santana que vai concorrer às eleições de 2026. “Quero comunicar que ao deixar o governo, o nosso companheiro Leonardo Barchini vai ser o novo ministro da Educação”, afirmou.

“Não posso escolher um ministro novo que não estava na área para ele entrar, querer escolher secretário-executivo, chefe de gabinete. Não, quem vai ficar no lugar é alguém que sabe o que está acontecendo naquele ministério para a gente não inventar nada de novo. A gente agora só tem que concluir o que começou a fazer, é hora de entregar”, declarou.

Lula disse que Barchini é uma pessoa de sua confiança e próximo de Camilo. Afirmou que o ministro da Educação foi escolhido, em 2022, como uma “premiação” pelos indicadores da educação no Ceará.

Lula participou da inauguração de obras de conectividade de escolas públicas, onde elogiou o Prouni, chamado por ele de a “grande revolução da educação deste País”. Também enalteceu o Fies e reclamou do que chamou de “retrocesso” após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Até 2010, quando deixei a Presidência, a coisa mais fantástica do mundo era o Prouni e o Fies. Não tinha um ato que eu fosse que não tinha um estudante falando. O Prouni foi a grande revolução da educação deste País. Foi a primeira vez que provamos que era possível colocar as pessoas pobres da periferia para disputar uma universidade com qualquer outra pessoa”, declarou.

*Com informações do Estadão Conteúdo