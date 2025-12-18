Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Parlamentares governistas defendem depoimento de Weverton na CPMI

Parlamentares governistas defendem depoimento de Weverton na CPMI

Aliados de Lula inda querem ouvir o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), que também foi alvo de mandado de busca e apreensão

  • Por Bruno Pinnheiro
  • 18/12/2025 12h59 - Atualizado em 18/12/2025 13h00
Waldemir Barreto/Agência Senado Weverton O senador Weverton Rocha foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal

Aliados do governo têm defendido ouvir o senador Weverton Rocha na CPMI para não vincular o escândalo do INSS à imagem do governo Lula. Com um discurso de que foi no terceiro mandato de Lula que a fraude foi revelada, parlamentares da base governista dizem não ver impedimento para ouvir Weverton. Ao titular desta coluna, deputados petistas têm dito que Weverton tem, sim, um espaço dentro do governo por ser senador da República, mas é importante apurar os fatos.

Além disso, os governistas querem ouvir o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), que também foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em etapas anteriores.

Segundo a investigação, o parlamentar recebia propina para defender os interesses dos fraudadores. Pettersen é deputado federal por Minas Gerais desde 2019 e preside o Republicanos no estado.

Membros da CPMI do INSS passaram a defender, nesta quinta-feira (18), que o parlamentar mineiro deve ser ouvido para não enfraquecer a imagem da CPMI e do Congresso Nacional, que vem sendo visto como “inimigo do povo”. As atividades da CPMI serão retomadas após o recesso parlamentar.

