Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Petistas desconfiam de Wolney Queiroz e cobram investigação

Petistas desconfiam de Wolney Queiroz e cobram investigação

Á coluna, um parlamentar governista revelou ser necessário apurar as ações da pasta e os auxiliares do ministro

  • Por Bruno Pinheiro
  • 18/12/2025 13h08
  • BlueSky
Antonio Cruz/Agência Brasil O ministro da previdência, Wolney Quiroz O ministro da Previdência, Wolney Quiroz

Parlamentares ligados ao governo federal afirmam, de forma reservada, têm desconfiança do atual time do Ministério da Previdência Social. Em conversa com o titular desta coluna, um parlamentar governista revelou ser necessário apurar as ações da pasta e os auxiliares de Wolney, já que o atual ministro foi auxiliar do ex-ministro Carlos Lupi, também citado na investigação e demitido do governo após o escândalo ser revelado.

Além disso, aliados do governo têm defendido ouvir o senador Weverton Rocha na CPMI para não vincular o escândalo do INSS à imagem do governo Lula. Com um discurso de que foi no terceiro mandato de Lula que a fraude foi revelada, parlamentares da base governista dizem não ver impedimento para ouvir Weverton.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ao titular desta coluna, deputados petistas têm dito que Weverton tem, sim, um espaço dentro do governo por ser senador da República, mas é importante apurar os fatos.

Leia também

Parlamentares governistas defendem depoimento de Weverton na CPMI
Ministro da Previdência diz que governo desconhecia envolvimento de número 2 em fraude no INSS

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >