Petistas desconfiam de Wolney Queiroz e cobram investigação

Á coluna, um parlamentar governista revelou ser necessário apurar as ações da pasta e os auxiliares do ministro

Antonio Cruz/Agência Brasil O ministro da Previdência, Wolney Quiroz



Parlamentares ligados ao governo federal afirmam, de forma reservada, têm desconfiança do atual time do Ministério da Previdência Social. Em conversa com o titular desta coluna, um parlamentar governista revelou ser necessário apurar as ações da pasta e os auxiliares de Wolney, já que o atual ministro foi auxiliar do ex-ministro Carlos Lupi, também citado na investigação e demitido do governo após o escândalo ser revelado.

Além disso, aliados do governo têm defendido ouvir o senador Weverton Rocha na CPMI para não vincular o escândalo do INSS à imagem do governo Lula. Com um discurso de que foi no terceiro mandato de Lula que a fraude foi revelada, parlamentares da base governista dizem não ver impedimento para ouvir Weverton.

Ao titular desta coluna, deputados petistas têm dito que Weverton tem, sim, um espaço dentro do governo por ser senador da República, mas é importante apurar os fatos.

