Lula diz que novo PGR será ‘alguém que não faça denúncia falsa’

No programa ‘Conversa com o Presidente’, o petista também disse que ‘perdeu confiança’ no MP devido à Operação Lava Jato

Ricardo Stuckert/PR Lula e o jornalista Marcos Uchôa durante o programa 'Conversa com o Presidente'



A substituição do atual Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, ao final do seu mandato em setembro, foi motivo de manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a live semanal ‘Conversa com o Presidente’ desta terça-feira, 1. O indicado, de acordo com Lula, deverá ser alguém que “não faça denúncia falsa” e o melhor para o interesse do Brasil. “Não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país, alguém que goste do Brasil, alguém que não faça denúncia falsa”, disse. O presidente também afirmu que os efeitos da Operação Lava Jato fragilizaram a sua confiança no Ministério Público. E mostrou impaciência com a cobrança pelo nome do indicado.

Se “as pessoas já estão preocupadas”, isso não é motivo de incômodo para o presidente, que disse estimar fazer a escolha “no momento certo”. “Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, vou atrás de informações, de pessoas que eu penso, vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é problema meu”, destacou. “Quando eu tiver um nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela coisa de vai escolher amanhã, é fulano, é beltrano. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é melhor para o interesse do Brasil. Se der errado, paciência”, finalizou.